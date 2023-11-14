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Российские потери под Авдеевкой более масштабны, чем под Бахмутом, — Зеленский

14 ноября 2023 22:14
обновлено: 22:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские потери под Авдеевкой более масштабны, чем под Бахмутом, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Донбассе идут очень интенсивные бои с российскими оккупантами. Потери врага под Авдеевкой быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видео.

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Сегодня на селекторе Зеленском о ситуации на фронте и конкретных направлениях докладывали разведка, Главком, СБУ и министр обороны.

"Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их напор чрезвычайно сложно. И каждый наш держащий позиции воин, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает на чрезвычайную нашу благодарность", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что на Авдеевском направлении Силы обороны Украины 14 ноября в очередной раз сбили вражеский самолет. Это был российский истребитель Су-25.

Кроме того, за несколько последних дней украинские военные с помощью Армии дронов поразили российскую технику на десятки миллионов долларов. Это танки, БМП, грузовики, а также личный состав вражеской армии.

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