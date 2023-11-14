Российские потери под Авдеевкой более масштабны, чем под Бахмутом, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

На Донбассе идут очень интенсивные бои с российскими оккупантами. Потери врага под Авдеевкой быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видео.

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Сегодня на селекторе Зеленском о ситуации на фронте и конкретных направлениях докладывали разведка, Главком, СБУ и министр обороны.

"Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их напор чрезвычайно сложно. И каждый наш держащий позиции воин, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает на чрезвычайную нашу благодарность", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что на Авдеевском направлении Силы обороны Украины 14 ноября в очередной раз сбили вражеский самолет. Это был российский истребитель Су-25.

Кроме того, за несколько последних дней украинские военные с помощью Армии дронов поразили российскую технику на десятки миллионов долларов. Это танки, БМП, грузовики, а также личный состав вражеской армии.