Сили оборони збили ворожий Су-25 під Авдіївкою

Російський винищувач Су-25. Фото: Wikipedia

На Авдіївському напрямку Сили оборони України в черговий раз збили ворожий літак. Це був російський винищувач Су-25.

Про це пише УП з посиланням на речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна.

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Українські захисники знищили штурмовик Су-25 поблизу Авдіївки, де точаться тяжкі бої з ворогом.

Інформація про тип зброї, з якої бійці ЗСУ уразили російську повітряну ціль, наразі не уточнюється.

Речник додав, що це вже восьмий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій — з 10 жовтня.

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень ЗСУ з ворогом. Загалом ворог завдав два ракетні та 32 авіаційні удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також ми писали, що за кілька останніх днів українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.