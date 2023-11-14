Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили оборони збили ворожий Су-25 під Авдіївкою arrow

Сили оборони збили ворожий Су-25 під Авдіївкою

14 листопада 2023 20:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сили оборони збили ворожий Су-25 під Авдіївкою
Російський винищувач Су-25. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Авдіївському напрямку Сили оборони України в черговий раз збили ворожий літак. Це був російський винищувач Су-25.

Про це пише УП з посиланням на речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна.

Читайте також:

Сили оборони збили Су-25 біля Авдіївки

Українські захисники знищили штурмовик Су-25 поблизу Авдіївки, де точаться тяжкі бої з ворогом.

Інформація про тип зброї, з якої бійці ЗСУ уразили російську повітряну ціль, наразі не уточнюється.

Речник додав, що це вже восьмий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій — з 10 жовтня.

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень ЗСУ з ворогом. Загалом ворог завдав два ракетні та 32 авіаційні удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також ми писали, що за кілька останніх днів українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі