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Силы обороны сбили вражеский Су-25 под Авдеевкой

14 ноября 2023 20:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Силы обороны сбили вражеский Су-25 под Авдеевкой
Российский истребитель Су-25. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины в очередной раз сбили вражеский самолет. Это был российский истребитель Су-25.

Об этом пишет УП со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна.

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Украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25 вблизи Авдеевки, где идут тяжелые бои с врагом.

Информация о типе оружия, из которого бойцы ВСУ поразили российскую воздушную цель, пока не уточняется.

Спикер добавил, что это уже восьмой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий — с 10 октября.

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений ВСУ с врагом. Всего враг нанес два ракетных и 32 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также мы писали, что за несколько последних дней украинские военные с помощью Армии дронов поразили российскую технику на десятки миллионов долларов. Это танки, БМП, грузовики, а также личный состав вражеской армии.

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