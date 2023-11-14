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Сирський показав відео, як окупанти пішли "м'ясним штурмом" на позиції ЗСУ

14 листопада 2023 21:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сирський показав відео, як окупанти пішли "м'ясним штурмом" на позиції ЗСУ
Штурм росіян на українські позиції. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58 мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.

Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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"Росіяни пішли у "м’ясний штурм" на позиції 58 мотопіхотної бригади. Завершили його у статусі фаршу", — написав український командувач.

Нагадаємо, що поблизу Авдіївки російські загарбники збільшили кількість авіаударів та намагаються наступати. Окрім того, окупанти намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. ЗСУ готові до активізації ворога.

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