Сирський показав відео, як окупанти пішли "м'ясним штурмом" на позиції ЗСУ
14 листопада 2023 21:09
Штурм росіян на українські позиції. Фото: скриншот з відео
Російські окупанти вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58 мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.
Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
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"Росіяни пішли у "м’ясний штурм" на позиції 58 мотопіхотної бригади. Завершили його у статусі фаршу", — написав український командувач.
Нагадаємо, що поблизу Авдіївки російські загарбники збільшили кількість авіаударів та намагаються наступати. Окрім того, окупанти намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. ЗСУ готові до активізації ворога.
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