Сирський показав відео, як окупанти пішли "м'ясним штурмом" на позиції ЗСУ

Штурм росіян на українські позиції. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58 мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.

Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

"М'ясний штурм" росіян на позиції ЗСУ

"Росіяни пішли у "м’ясний штурм" на позиції 58 мотопіхотної бригади. Завершили його у статусі фаршу", — написав український командувач.

Нагадаємо, що поблизу Авдіївки російські загарбники збільшили кількість авіаударів та намагаються наступати. Окрім того, окупанти намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. ЗСУ готові до активізації ворога.