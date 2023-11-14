Сырский показал видео, как оккупанты пошли "мясным штурмом" на позиции ВСУ
14 ноября 2023 21:09
Штурм россиян на украинские позиции. Фото: скриншот с видео
Российские оккупанты решили пойти "мясным штурмом" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их.
Видео обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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"Россияне пошли в "мясной штурм" на позиции 58 мотопехотной бригады. Завершили его в статусе фарша", — написал украинский командующий.
Напомним, что вблизи Авдеевки российские захватчики увеличили количество авиаударов и пытаются наступать. Кроме того, оккупанты стараются максимально усложнить наши логистические возможности. ВСУ готовы к активизации врага.
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