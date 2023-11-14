Нацгвардійці захопили в полон чотирьох росіян

Російські полонені. Фото: Слово і Діло

На Запорізькому напрямку військовослужбовці Національної гвардії України взяли у полон ще чотирьох окупантів. Полонені стверджують, що прийшли захищати мирне населення від "нацистів".

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

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Вилучені документи свідчать, що троє загарбників — зі 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ, та ще один — з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ Російської Федерації. Двоє з них — контрактники.

Російський полонений. Фото: пресслужба Нацгвардії

"Полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну нібито захищати мирне населення від "нацистів" та звільняти "свої" землі", — повідомили в Нацгвардії.

Російський полонений. Фото: пресслужба Нацгвардії

Один з полонених розповів, що начебто пішов воювати через страх опинитись у в'язниці.

"За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій "спецоперації" строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії", — зазначили в пресслужбі Нацгвардії.

Російський полонений. Фото: пресслужба Нацгвардії

Російський полонений. Фото: пресслужба Нацгвардії

Нагадаємо, 9 листопада бійці Національної гвардії України поповнили обмінний фонд ще двома російськими окупантами. Вони також казали, що прийшли "захищати мирне населення".