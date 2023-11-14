Нацгвардейцы захватили в плен четырех россиян

Россиские пленные. Фото: Национальная гвардия Украины

На Запорожском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины взяли в плен еще четырех оккупантов. Пленники утверждают, что пришли защищать мирное население от "нацистов".

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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Изъятые документы свидетельствуют, что трое захватчиков — из 136-й отдельной мотострелковой бригады России, и еще один — из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск российской федерации. Двое из них — контрактники.

Российский пленный. Фото: пресс-служба Нацгвардии

"Пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от "нацистов" и освобождать "свои" земли", — сообщили в Нацгвардии.

Российский пленный. Фото: пресс-служба Нацгвардии

Один из пленных рассказал, что пошел воевать из-за страха оказаться в тюрьме.

"По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, обещая перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии", — отметили в пресс-службе Нацгвардии.

Российский пленный. Фото: пресс-служба Нацгвардии

Российский пленный. Фото: пресс-служба Нацгвардии

Напомним, 9 ноября бойцы Национальной гвардии Украины пополнили обменный фонд еще двумя российскими оккупантами. Они также говорили, что пришли "защищать мирное население".