У ЗСУ розповіли про невдалий наступ росіян на Авдіївку та втрату 80% техніки

Військові на танку. Фото: 22 ОМБР

В районі Авдіївки Донецької області російські пішли у наступ, кинувши вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Проте наступ не виявився вдалим, окупанти втратили майже 80% своєї військової техніки.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Ворожі війська, сьогодні, 22 листопада намагалися просунутися вперед у наступі під Авдіївкою. Однак українські військові знищили окупантів, крім того, вони зазнали значних втрат у техніці.

"Сьогодні ворог намагався йти вперед. Декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед. Десь півтора десятка. Але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили", — зазначив Штупун.

В результаті невдалого російського наступу, залишки техніки окупантів змушені були відступити. Зараз біля Авдіївки тривають запеклі бої.

Кількість атак з боку росіян за минулу добу

"Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно вони штурмували східніше Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак", — додав речник.

Штупун також повідомив, що через погодні умови — "листя впало, випав сніг і окупантам немає де ховатись, наші хлопці бачать і атакують їх. Часто вони вдають із себе мертвих або ховаються під трупами загиблих раніше".

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнають значних втрат. Вони не змінюють свою тактику та "наступають на ті ж самі граблі".

Нагадаємо, протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали два ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.