У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ уразили позиції окупантів

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 637 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують бити по окупантах, які намагаються проводити штурмові дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Атаки окупантів

Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали два ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

До того ж в ніч на 22 листопада загарбники завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Українська система ППО знищила усі ворожі дрони. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії. Сили оборони відбили 12 атак.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог наступальних дій не вів, однак продовжував обстріли.

На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили три атаки противника західніше Старомайорського Донецької області.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Михайлівка, Берислав, Львове, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Успіхи України на фронті

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі розповіли, що Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Вони продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

"Підрозділами ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили України поступово деокуповують лівий берег Херсонщини. У мережі з'явилося відео того, як місцеві мешканці реагують на появу українських військовослужбовців.