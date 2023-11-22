У ЗСУ підтвердили удар по окупантах під час святкування Дня артилериста
У Збройних Силах України підтвердили удар по скупченню російських окупантів 810-ї бригади морської піхоти. Вони святкували День артилериста.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Удар по скупченню окупантів
"Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти", — йдеться у повідомленні
Загарбники зібралися для відзначення так званого Дня російського артилериста. У СтратКомі наголосили, що ЗСУ "гаряче привітали їх".
За словами російських пропагандистів, влучним ударом були знищені одночасно декілька десятків окупантів та близько сотні отримали тяжкі поранення.
Нагадаємо, в день ракетно-артилерійських військ Росії українські захисники помстилися окупантам за удар по 128-й бригаді. Вони накрили скупчення російських військових у Херсонській області.
Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати окупантів, завдаючи ударів по особовому складу армії РФ. Загалом впродовж доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.
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