У ЗСУ підтвердили удар по окупантах під час святкування Дня артилериста

Українські військові завдають удару. Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних Силах України підтвердили удар по скупченню російських окупантів 810-ї бригади морської піхоти. Вони святкували День артилериста.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Удар по скупченню окупантів

"Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти", — йдеться у повідомленні

Загарбники зібралися для відзначення так званого Дня російського артилериста. У СтратКомі наголосили, що ЗСУ "гаряче привітали їх".

За словами російських пропагандистів, влучним ударом були знищені одночасно декілька десятків окупантів та близько сотні отримали тяжкі поранення.

Допис СтратКому ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в день ракетно-артилерійських військ Росії українські захисники помстилися окупантам за удар по 128-й бригаді. Вони накрили скупчення російських військових у Херсонській області.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати окупантів, завдаючи ударів по особовому складу армії РФ. Загалом впродовж доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.