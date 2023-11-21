Відплата за 128 бригаду — український військовий розповів, як помстилися окупантам
В день ракетно-артилерійських військ Росії українські захисники помстилися окупантам за удар по 128 бригаді. Вони накрили скупчення російських військових у Херсонській області.
Про це повідомив командир роти ударних дронів Мадяр.
Помста окупантам за удар по 128 бригаді
Військовий розповів, що окупантів накрили в Херсонській області під час нагородження до дня ракетно-артилерійських військ Росії. Водночас окупанти ретельно підбирали місце для зборів та замаскували його.
Мадяр зазначив, що це відплата за атаку на 128 бригаду ЗСУ.
"810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову", — написав він.
За його словами, загалом було ліквідовано 25 окупантів 810 бригади морської піхоти, ще близько сотні військових отримали поранення.
А втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.
Командир порадив уважно стежити за некрологами, особливо у Telegram-каналах з окупованого Криму та за новинами щодо головного госпіталю ім. Бурденко.
Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Також ми писали, що у ніч проти 21 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Shahed" та ракетами. Силам ППО вдалося знищити дев'ять з десяти безпілотників та одну крилату ракету "Іскандер".
Читайте Новини.LIVE!