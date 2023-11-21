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Відплата за 128 бригаду — український військовий розповів, як помстилися окупантам

21 листопада 2023 11:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відплата за 128 бригаду — український військовий розповів, як помстилися окупантам
Українські військові стріляють з ПЗРК. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В день ракетно-артилерійських військ Росії українські захисники помстилися окупантам за удар по 128 бригаді. Вони накрили скупчення російських військових у Херсонській області.

Про це повідомив командир роти ударних дронів Мадяр.

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Військовий розповів, що окупантів накрили в Херсонській області під час нагородження до дня ракетно-артилерійських військ Росії. Водночас окупанти ретельно підбирали місце для зборів та замаскували його. 

Мадяр зазначив, що це відплата за атаку на 128 бригаду ЗСУ.

"810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову", — написав він.

За його словами, загалом було ліквідовано 25 окупантів 810 бригади морської піхоти, ще близько сотні військових отримали поранення.

А втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.

Командир порадив уважно стежити за некрологами, особливо у Telegram-каналах з окупованого Криму та за новинами щодо головного госпіталю ім. Бурденко. 

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Також ми писали, що у ніч проти 21 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Shahed" та ракетами. Силам ППО вдалося знищити дев'ять з десяти безпілотників та одну крилату ракету "Іскандер".

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