Сили оборони утримують позиції на лівому березі Херсонщини — зведення Генштабу

Українські воїни стріляють з міномета. Фото: Генштаб

Розпочалася шістсот тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські військові не лише вправно обороняються, але і завдають ударів по ворожих військах. В свою чергу, окупанти не припиняють обстрілів мирного населення.

Про це повідомили у Генштабі.

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Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника", — йдеться у зведенні.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Українська бронетехніка на фронті. Фото: Генштаб

Удари російських окупантів

Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА.

Ракетна установка веде вогонь. Фото: Генштаб

Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура.

Зведення Генштабу за 21 листопада. Фото: скриншот

Зведення Генштабу за 21 листопада. Фото: скриншот

Втрати Росії у війні

За попередню добу українські військові знищили 610 окупантів. Окрім того, вороги втратили 6 бойових броньованих машин, 4 артсистем тощо. Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:

особового складу — близько 319820 (+610) осіб;

танків — 5439 (+0) од.;

бойових броньованих машин — 10174 (+6) од.;

артилерійських систем — 7752 (+4) од.;

РСЗВ — 899 (+0) од.;

засобів ППО — 588 (+0) од.;

літаків — 323 (+0) од.;

гелікоптерів — 324 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5771 (+7) од.;

крилатих ракет — 1564 (+1) од.;

кораблів /катерів — 22 (+0) од.;

підводних човнів — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10134 (+1) од.;

спеціальної техніки — 1098 (+1).

Втрати РФ на 21 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, друга зима в Україні пройде у війні. Українські захисники та захисниці продовжать боронити нашу Батьківщину від окупантів. Та з високою ймовірністю, погода в країні впливатиме на перебіг бойових дій. Дощі, сніг, морози ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.