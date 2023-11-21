Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Херсонской области — сводка Генштаба

Украинские воины стреляют из миномета. Фото: Генштаб

Начались шестьсот тридцать шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украинские военные не только умело обороняются, но и наносят удары по вражеским войскам. В свою очередь, оккупанты не прекращают обстрелов мирного населения.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника", — говорится в сводке.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника.

Украинская бронетехника на фронте Фото: Генштаб

Удары российских окупантов

Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА.

Ракетная установка ведет огонь. Фото: Генштаб

Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

Сводка Генштаба за 21 ноября. Фото: скриншот

Сводка Генштаба за 21 ноября. Фото: скриншот

Потери России в войне

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 610 окупантов. Кроме того, враги потеряли 6 боевых бронированных машин, 4 артсистемы и т.д. Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

личного состава — около 319820 (+610) человек;

танков — 5439 (+0) ед;

боевых бронированных машин — 10174 (+6) ед;

артиллерийских систем — 7752 (+4) ед;

РСЗО — 899 (+0) ед;

средств ПВО — 588 (+0) ед;

самолетов — 323 (+0) ед;

вертолетов — 324 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5771 (+7) ед;

крылатых ракет — 1564 (+1) ед;

кораблей /катеров — 22 (+0) ед;

подводных лодок — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 10134 (+1) ед;

специальной техники — 1098 (+1).

Потери РФ на 21 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, вторая зима на Украине пройдет в войне. Украинские защитники и защитницы продолжат защищать нашу Родину от оккупантов. Но с высокой вероятностью погода в стране будет влиять на ход боевых действий. Дожди, снег, морозы усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.