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Возмездие за 128 бригаду — украинский военный рассказал, как отомстили оккупантам

21 ноября 2023 11:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Возмездие за 128 бригаду — украинский военный рассказал, как отомстили оккупантам
Украинские военные стреляют из ПЗРК. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В день ракетно-артиллерийских войск России украинские защитники отомстили оккупантам за удар по 128 бригаде. Они накрыли скопление российских военных в Херсонской области.

Об этом сообщил командир роты ударных дронов Мадяр.

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Военный рассказал, что оккупантов накрыли в Херсонской области во время награждения ко дню ракетно-артиллерийских войск России. В то же время оккупанты тщательно подбирали место для сборов и замаскировали его.

Мадяр отметил, что это возмездие за атаку на 128 бригаду ВСУ.

"810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую", — написал он.

По его словам, всего было ликвидировано 25 оккупантов 810 бригады морской пехоты, еще около сотни военных получили ранения.

Потери же среди командного состава россияне тщательно скрывают.

Командир посоветовал внимательно следить за некрологами, особенно в Telegram-каналах из оккупированного Крыма и за новостями вокруг главного госпиталя им. Бурденко.

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Также мы писали, что в ночь на 21 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed" и ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить девять из десяти беспилотников и одну крылатую ракету "Искандер".

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