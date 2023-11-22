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ЗСУ трощать техніку росіян — у Генштабі розповіли про втрати окупантів за добу

22 листопада 2023 10:07
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ЗСУ трощать техніку росіян — у Генштабі розповіли про втрати окупантів за добу
Українські військові стріляють з РСЗВ "Партизан". Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні сили України продовжують знищувати окупантів, завдаючи ударів по її особовому складу. Загалом впродовж доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

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Удари ЗСУ по окупантах

У Генштабі розповіли, що протягом попередньої доби авіація  Сили оборони завдала удару по пункту управління окупантів, ще шість по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника. 

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ЗСУ стріляють по окупантах. Фото: Генштаб

Водночас підрозділи ракетних військ уразили:

  • пункт управління, 
  • три райони зосередження особового складу,
  • озброєння та військової техніки, 
  • два склади боєприпасів противника.

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Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати окупантів за попередню добу

За попередню добу українські військові знищили 850 окупантів. Окрім того, вороги втратили сім танків, 14 бойових броньованих машин, 17 артсистем тощо.

Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:

  • особового складу — близько 320 670 (+850) осіб;
  • танків — 5 446 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 10 188 (+14) одиниць;
  • артилерійських систем — 7 769 (+17) одиниць;
  • РСЗВ — 899 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 589 (+1) одиниць;
  • літаків — 323 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 784 (+13) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 564 (+0) одиниці;
  • кораблів /катерів — 22 (+0) одиниці;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 159 (+25) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 105 (+7) одиниць.
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Втрати окупантів станом на 22 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно в МВС показали, як український снайпер "зняв" окупанта на Бахмутському напрямку. 

Також ми писали, що снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.

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