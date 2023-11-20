В МВС показали, як український снайпер "зняв" окупанта — відео
На Бахмутському напрямку український снайпер професійно "зняв" російського окупанта, який "заблукав" серед поля. Військовий прикрив свого побратима та знищив ворога з гвинтівки UAR-10.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ та показали відповідне відео.
Ефектна робота українського снайпера
"Росіянин "заблукав" на Бахмутському напрямку, але снайпер бригади "Лють" Гвардії наступу показав йому дорогу додому", — йдеться у повідомленні.
На відео видно роботу українського стрільця, який прикривав побратима, коли той просувався посадкою. Снайпер побачив ціль та "зняв" окупанта з гвинтівки UAR-10.
Нагадаємо, нещодавно снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.
Окрім того, нещодавно українські військові показали, як FPV-дроном знищили танк російських окупантів. Ворог залишився без важливої техніки на Бахмутському напрямку.
Читайте Новини.LIVE!