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Українські військові показали, як дроном знищили танк окупантів

18 листопада 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові показали, як дроном знищили танк окупантів
Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові показали, як FPV-дроном знищили танк російських окупантів. Ворог залишився без важливої техніки на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляють СтратКом ЗСУ.

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Знищення російського танку

По ворожому танку Т-72Б3 вдарила рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. Після ураження військова техніка російських окупантів загорілася.

Танк Т-72Б3

Це російський основний бойовий танк сімейства Т-72. 

Модифікація Т-72Б3 розроблена як економічна альтернатива основному танку Т-90А до отримання армією Росії танків нового покоління, Т-14.

Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3. Фото: росЗМІ

На танк встановлено багатоканальний приціл ПНМ Сосна-У, розроблений білоруським підприємством ВАТ "Пеленг" що випускається вологодським АТ "ВОМЗ", до складу якого входить автомат супроводу цілі (АСЦ) і тепловізійний канал з камерою Thales Catherine FC. 

Основною зброєю є 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-5 з покращеною балістикою та ресурсом.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, а також два — по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Також ми писали, що Служба безпеки України показала епічні кадри знищення російської техніки.

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