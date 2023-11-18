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Украинские военные показали, как дроном уничтожили танк оккупантов

18 ноября 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные показали, как дроном уничтожили танк оккупантов
Уничтожение российского танка. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные показали, как FPV-дроном уничтожили танк российских оккупантов. Враг остался без важной техники на Бахмутском направлении.

Об этом сообщают СтратКом ВСУ.

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По вражескому танку Т-72Б3 ударила рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. После поражения военная техника российских оккупантов загорелась.

Танк Т-72Б3

Это российский основной боевой танк семейства Т-72.

Модификация Т-72Б3 разработана как экономическая альтернатива основному танку Т-90А до получения армией России танков нового поколения, Т-14.

ТанкТ-72Б3
Танк Т-72Б3. Фото: росСМИ

На танк установлен многоканальный прицел ПНМ Сосна-У, разработанный белорусским предприятием ОАО "Пеленг", выпускаемым вологодским АО "ВОМЗ", в состав которого входит автомат сопровождения цели (АСЦ) и тепловизионный канал с камерой Thales Catherine FC.

Основным оружием является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ресурсом.

Напомним, в течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два — по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

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