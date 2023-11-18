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У Генштабі розповіли про втрати окупантів за минулу добу

18 листопада 2023 08:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про втрати окупантів за минулу добу
Українські військові завдають удару по окупантах. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 633 доба повномасштабної війни Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворогу на фронті. Армія РФ залишається без особового складу та важливої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, а також два — по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі розповіли, що підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

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Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

До того ж українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 18 листопада

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники втратили:

  • особового складу — близько 317 380 (+620) осіб;
  • танків — 5 422 (+7) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 10 141 (+9) одиниця;
  • артилерійських систем — 7 726 (+14) одиниць;
  • РСЗВ — 896 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 586 (+1) одиниць;
  • літаків — 323 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 726 (+17) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 563 (+0) одиниці;
  • кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 091 (+14) одиниця;
  • спеціальної техніки — 1 090 (+4) одиниць.
Орієнтовні втрати російських окупантів на 18 листопада
Орієнтовні втрати російських окупантів на 18 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, щодня Збройні сили України продовжують нищити російську техніку та особовий склад на теренах нашої країни. У своїй роботі українські оборонці вміло застосовують керовані дрони-камікадзе. 

Також ми писали, що російські окупанти зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі в Херсонській області. Вони застосовують уроки, отримані під час спроб оборонити західну частину Запорізької області.

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