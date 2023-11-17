СБУ показала епічні кадри нищення російської техніки — відео

Знищення українським дроном російської САУ "Гіацинт". Фото: скриншот

Щодня Збройні сили України продовжують нищити російську техніку та особовий склад на теренах нашої країни. У своїй роботі українські оборонці вміло застосовують керовані дрони-камікадзе.

Кадри своєї роботи показали в Центрі спецоперацій СБУ "Альфа", повідомляє пресслужба СБУ.

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На опублікованому відео українські захисники знищили:

САУ "Гіацинт";

танк Т-72;

БМП-1;

радіоантену,

два танки Т-80;

Бронетранспортер БТР-80;

бронетранспортер БТР-82;

всюдихід МТЛБ,

вантажівку з особовим складом ЗС РФ;

САУ "Піон".

"Чергова порція прекрасних прикладів того, що окупанти на нашій землі й далі будуть гинути на полі бою, а їхня техніка – палати", — іронізують у відомстві.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали, як ефектно знищують окупантів вночі. Натомість командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ відмінусували три російські БМП-2.