СБУ показала епічні кадри нищення російської техніки — відео
Щодня Збройні сили України продовжують нищити російську техніку та особовий склад на теренах нашої країни. У своїй роботі українські оборонці вміло застосовують керовані дрони-камікадзе.
Кадри своєї роботи показали в Центрі спецоперацій СБУ "Альфа", повідомляє пресслужба СБУ.
Знищення російської техніки
На опублікованому відео українські захисники знищили:
- САУ "Гіацинт";
- танк Т-72;
- БМП-1;
- радіоантену,
- два танки Т-80;
- Бронетранспортер БТР-80;
- бронетранспортер БТР-82;
- всюдихід МТЛБ,
- вантажівку з особовим складом ЗС РФ;
- САУ "Піон".
"Чергова порція прекрасних прикладів того, що окупанти на нашій землі й далі будуть гинути на полі бою, а їхня техніка – палати", — іронізують у відомстві.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали, як ефектно знищують окупантів вночі. Натомість командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ відмінусували три російські БМП-2.
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