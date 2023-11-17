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СБУ показала епічні кадри нищення російської техніки — відео

17 листопада 2023 18:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ показала епічні кадри нищення російської техніки — відео
Знищення українським дроном російської САУ "Гіацинт". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Щодня Збройні сили України продовжують нищити російську техніку та особовий склад на теренах нашої країни. У своїй роботі українські оборонці вміло застосовують керовані дрони-камікадзе. 

Кадри своєї роботи показали в Центрі спецоперацій СБУ "Альфа", повідомляє пресслужба СБУ.

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На опублікованому відео українські захисники знищили:

  • САУ "Гіацинт";
  • танк Т-72; 
  • БМП-1; 
  • радіоантену,
  • два танки Т-80; 
  • Бронетранспортер БТР-80;
  • бронетранспортер БТР-82;
  • всюдихід МТЛБ,
  • вантажівку з особовим складом ЗС РФ;
  • САУ "Піон".

"Чергова порція прекрасних прикладів того, що окупанти на нашій землі й далі будуть гинути на полі бою, а їхня техніка – палати", — іронізують у відомстві. 

Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали, як ефектно знищують окупантів вночі. Натомість командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ відмінусували три російські БМП-2. 

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