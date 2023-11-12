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ЗСУ показали, як ефектно знищують окупантів вночі

12 листопада 2023 22:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ показали, як ефектно знищують окупантів вночі
Удар по російських окупантах. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня впевнено знищують російських окупантів та ворожу військову техніку. Вони вкотре показали, як б'ють по противнику.

Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

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Удари по ворогу

На відео можна побачити, як "Князівські воїни" б'ють по ворогу, який намагається наступати.

Дві ворожі БМП намагались прорватися до українських позицій. Українські військові влучним пострілом знищили їх. Далі під вогонь ЗСУ потрапила третя БМП. Воїни також вдарили по живій силі ворога.

Нагадаємо, журналістам вдалося поспілкуватися з російськими окупантами, які розповіли про бої під Кринками. Вони описують їх як "самогубство".

Також ми писали, що триває 627 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом дня, 12 листопада, відбулось 61 бойове зіткнення ЗСУ з ворогом. 

Додамо, полковник запасу Збройних сил України та інструктор-льотчик Роман Світан висловив думку, що українська армія має потенціал для розгрому російських військ в Україні та досягнення кордону з Росією до осені 2024 року. Однак він наголосив, що це не означає закінчення війни.

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