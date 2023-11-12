ВСУ показали, как эффектно уничтожают оккупантов ночью

Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот

Украинские военные ежедневно уверенно уничтожают российских оккупантов и вражескую военную технику. Они еще раз показали, как бьют по противнику.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Удары по врагу

На видео можно увидеть, как "Княжеские воины" бьют по врагу, который пытается наступать.

Две вражеские БМП пытались прорваться к украинским позициям. Украинские военные точным выстрелом уничтожили их. Далее под огонь ВСУ попала третья БМП. Воины также ударили по живой силе врага.

Напомним, журналистам удалось пообщаться с российскими оккупантами, которые рассказали о боях под Крынками. Они описывают их как "самоубийство".

Также мы писали, что продолжаются 627 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В течение дня, 12 ноября, произошло 61 боевое столкновение ВСУ с врагом.

Добавим, полковник запаса Вооруженных сил Украины и инструктор-летчик Роман Свитан выразил мнение, что у украинской армии есть потенциал для разгрома российских войск в Украине и достижения границы с Россией до осени 2024 года. Однако он подчеркнул, что это не означает окончание войны.