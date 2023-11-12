ВСУ показали, как эффектно уничтожают оккупантов ночью
Украинские военные ежедневно уверенно уничтожают российских оккупантов и вражескую военную технику. Они еще раз показали, как бьют по противнику.
Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Удары по врагу
На видео можно увидеть, как "Княжеские воины" бьют по врагу, который пытается наступать.
Две вражеские БМП пытались прорваться к украинским позициям. Украинские военные точным выстрелом уничтожили их. Далее под огонь ВСУ попала третья БМП. Воины также ударили по живой силе врага.
Напомним, журналистам удалось пообщаться с российскими оккупантами, которые рассказали о боях под Крынками. Они описывают их как "самоубийство".
Также мы писали, что продолжаются 627 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В течение дня, 12 ноября, произошло 61 боевое столкновение ВСУ с врагом.
Добавим, полковник запаса Вооруженных сил Украины и инструктор-летчик Роман Свитан выразил мнение, что у украинской армии есть потенциал для разгрома российских войск в Украине и достижения границы с Россией до осени 2024 года. Однако он подчеркнул, что это не означает окончание войны.
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