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Військовий ЗСУ спрогнозував, коли настане кінець війни

12 листопада 2023 08:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий ЗСУ спрогнозував, коли настане кінець війни
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Полковник запасу Збройних сил України та інструктор-льотчик Роман Світан висловив думку, що українська армія має потенціал для розгрому російських військ в Україні та досягнення кордону з Росією до осені 2024 року. Однак він наголосив, що це не означає закінчення війни.

Про це експерт повідомив у коментарі для ТСН.

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Світан стверджує, що Україна може здобути перемогу над Росією наступного року за умови отримання необхідного озброєння від країн-гарантів Будапештського меморандуму.

Однак він вважає, що навіть після звільнення території й поразки російських військ, що вдерлися, напруженість на кордоні збережеться як мінімум на десять років.

Світан прогнозує, що розпад Росії почнеться з Кавказу, а потім пошириться на Якутію, що вимагатиме від України підтримки сильної військової присутності вздовж кордону для запобігання кордонним конфліктам.

"Розвал почнеться з Кавказу, швидше за все. Ну а далі піде до Якутії. Тому нам доведеться тримати армію вздовж лінії кордону, яка буде лінією фронту, та "купувати" прикордонні сутички", — зазначив полковник.

Таким чином, на думку військового, хоча військові дії можуть скоротитися й перейти в менш активну фазу, аналогічну восьмирічній окупації Донбасу та Криму, повне завершення війни буде неможливим найближчим часом.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що війна може тривати ще до 2025 року за запасами економічних ресурсів, а з технічних — до 2026 року. Світ не готувався до такого перебігу подій.

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