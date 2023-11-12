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Военный ВСУ спрогнозировал, когда наступит конец войны

12 ноября 2023 08:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный ВСУ спрогнозировал, когда наступит конец войны
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и инструктор-летчик Роман Свитан выразил мнение, что у украинской армии есть потенциал для разгрома российских войск в Украине и достижения границы с Россией до осени 2024 года. Однако он подчеркнул, что это не означает окончание войны.

Об этом эксперт сообщил в комментарии для ТСН.

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Свитан утверждает, что Украина может одержать победу над Россией в следующем году при условии получения необходимого вооружения от стран-гарантов Будапештского меморандума. 

Однако он считает, что даже после освобождения территории и поражения вторгшихся российских войск напряженность на границе сохранится как минимум на десять лет. 

Свитан прогнозирует, что распад России начнется с Кавказа, а затем распространится на Якутию, что потребует от Украины поддержания сильного военного присутствия вдоль границы для предотвращения граничных конфликтов.

"Развал начнется с Кавказа, скорее всего. Ну а дальше пойдет в Якутию. Поэтому нам придется держать армию вдоль линии границы, которая будет линией фронта, и "купировать" пограничные стычки", — указал полковник.

Таким образом, по мнению военного, хотя военные действия могут сократиться и перейти в менее активную фазу, аналогичную восьмилетней оккупации Донбасса и Крыма, полное завершение войны будет невозможно в ближайшее время.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что война может продолжаться еще до 2025 года по запасам экономических ресурсов, а по техническим — до 2026 года. Мир не готовился к такому ходу событий.

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