Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Кирилл Буданов. Фото Украинская правда

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что война может продолжаться еще до 2025 года по запасам экономических ресурсов, а по техническим – до 2026 года. Мир не готовился к такому ходу событий.

Об этом глава ГУР заявил в интервью Украинской правде.

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По словам Буданова, экономического ресурса России хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники — до 2026-го максимум.

"Мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, а готова ли Российская Федерация идти до верхнего предела, до последнего? По факту, все они воюют мобилизованными, чувствуют нехватку боеприпасов, нехватку вооружений" , — заявил Буданов.

Глава Гур добавил то, что мир вовсе не был готов к войне такой интенсивности и теперь от страны будут стараться лишь наращивать свои арсеналы, в первую очередь, для своей же безопасности.

Будавнов: "Всегда война заканчивается — надо же как-нибудь найти общий язык" . Фото: Украинская Правда

Когда начнутся переговоры

Буданов отметил, что нельзя допускать даже мнения о переговорах. Это возможно в случае, когда оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать Украину по границам 91-го года.

"Этого нельзя допускать. Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти о погибших и тех, кто сейчас воюет", — сказал Буданов.

По его мнению, время для переговоров прийдет тогда, когда Украина военным путем вернет территории или когда сложатся события так, что будет четкая уверенность, что Россия реально начинает выводить свои войска по границам 1991 года.

Возможность дипломатии будет в тот момент, когда закончится война.

Буданов убежден, что ни одна война в мире не закончилась без заключения двустороннего или многостороннего договора об окончании войны. По его словам "много есть форматов, но всегда война заканчивается – надо как-то найти общий язык всем".

Напомним, бойцы ГУР трижды пытались освободить Энергодар и ЗАЭС , но им это не удалось. В результате неудачной операции спецназовцы получили важные навыки, которые применили при десантировании на левый берег Днепра в Херсонской области и в Крыму. Из-за этих попыток россияне не рискнули присоединить ЗАЭС к своей энергосистеме.