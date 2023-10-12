Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Кирило Буданов. Фото Українська правда

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що війна може тривати ще до 2025 року по запасам економічних ресурсів, а за технічним — до 2026 року. Світ не готувався до такого перебігу подій.

Голова ГУР заявив про це в інтерв'ю Українській правді.

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За словами Буданова, економічного ресурсу Росії вистачить без проблем вести війну до 2025 року, за кількістю техніки - до 2026-го максимум.

"Ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька. Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", — заявив Буданов.

Глава Гур додав те, що світ зовсім не був готовий до війни такої інтенсивності і від тепер країни будуть намагатися лише нарощувати свої арсенали, в першу чергу, для своєї ж безпеки.

Будавнов: "Завжди війна закінчується — треба ж якось порозумітися всім". Фото: Українська Правда

Коли почнуться перемовини

Буданов наголосив на тому, що не можна допускати навіть думки про переговори. Це можливо у випадку, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року.

"Цього не можна допускати. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. По-друге, неправильно з точки зору пам'яті тих, хто загинув, і тих, хто зараз воює", — сказав Буданов.

На його думку, час для переговорів настане тоді, коли Україна воєнним шляхом поверне території, або коли складуться події так, що буде чітка впевненість, що Росія реально починає виводити свої війська по кордонах 1991 року.

Можливість для дипломатії буде в той момент, коли закінчиться війна.

Буданов переконаний, що жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього чи багатостороннього договору про закінчення війни. За його словами "багато є форматів, але завжди війна закінчується – треба ж якось порозумітися всім".

Нагадаємо, бійці ГУР тричі намагалися звільнити Енергодар та ЗАЕС, але їм це не вдалося. В результаті невдалої операції спецпризначенці отримали важливі навички, які застосували при десантуванні на лівий берег Дніпра на Херсонщині та в Криму. Через ці спроби росіяни не ризикнули приєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми.