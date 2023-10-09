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ГУР тричі намагалося звільнити Енергодар і ЗАЕС: Буданов розповів про причини невдачі

9 жовтня 2023 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ГУР тричі намагалося звільнити Енергодар і ЗАЕС: Буданов розповів про причини невдачі
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що спецпризначенці намагалися тричі деокупувати Енергодар і Запорізьку АЕС. Однак, за його словами, попри невдачу українські бійці здобули важливі вміння.

Про це повідомляє NV.

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Буданов про спроби звільнити Енергодар та ЗАЕС

Буданов зазначив, що в серпні 2022 року відбулась перша спроба. Український спецназ човнами перетнув тоді ще повноводне Каховське водосховище поблизу Енергодара.

За словами командира спецпідрозділу ГУР із позивним "Шаман", операція спрямовувалася на створення плацдарму на лівому березі для подальшого звільнення Енергодара і ЗАЕС. Однак бійці не зуміли там закріпитися.

Під час третьої спроби росіяни підсунули танки до самого берега, що перешкодило українським військовим там висадитися.

Буданов додав, що в результаті невдалої операції бійці отримали важливі навички, які застосували при десантуванні на лівий берег Дніпра на Херсонщині та в Криму. За його словами, через ці спроби росіяни не ризикнули приєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан розповів, що спершу треба зробити для деокупації Криму. За його словами, після цих дій можна братися за звільнення Донбасу.

Також ми писали, що в ГУР розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.

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