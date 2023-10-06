Військовий експерт розповів про передумови звільнення Криму та Донбасу

Українські захисники на військовій техніці. Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Військовий експерт Роман Світан заявив, що для деокупації Криму спершу слід знищити ворожу ППО на півострові та вдарити по Кримському мосту. І лише опісля цих дій можна братися за звільнення Донбасу.

Про це Роман Світан розповів в ефірі Апостроф TV.

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Експерт зазначив, що спершу слід "завоювати панування в повітрі", чого можна досягти лиш у разі знищення на півострові ворожих комплексів ППО.

"Потрібно знищити ППО, щоб можна було з повітря вже вдарити по наземних об'єктах. Близько 150 стаціонарних пунктів є в Криму, і Керченський міст один із них. І для того, щоб до нього дістатися, потрібно відмінусовувати систему ППО — цим, зокрема, займається розвідка", — додав Роман Світан.

За його словами, якщо ЗСУ ударять по Кримському мосту, то росіянам буде перекритий шлях постачання військової продукції до Криму, Херсонської та Запорізької областей.

"Оскільки близько 70% усієї військової амуніції поставляється залізницею, росіяни, розуміючи, що Кримський міст буде виведений з ладу, зараз будують залізницю з Ростова на Донбас. Але до Кальміуського мосту навіть HIMARS дістануть, і йому або Storm Shadow доведеться перерізати червону стрічку", — сказав експерт.

Коли варто розпочинати звільнення Донбасу

Світан заявив, що спершу треба прибрати військових, потім вивезти цивільних росіян із Криму. І вже опісля розпочинати деокупацію Донбасу.

"Якщо ми зараз основні сили кинемо на Донбас, росіяни вийдуть із Криму та вдарять нам у спину", — додав він.

Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.