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Военный эксперт рассказал о предпосылках освобождения Крыма и Донбасса

6 октября 2023 01:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военный эксперт рассказал о предпосылках освобождения Крыма и Донбасса
Украинские защитники на военной технике. Фото: 93 ОМБр Холодный Яр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что для деоккупации Крыма сначала следует уничтожить вражескую ПВО на полуострове и ударить по Крымскому мосту. И только после этих действий можно браться за освобождение Донбасса.

Об этом Роман Свитан рассказал в эфире Апостроф TV.

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Эксперт отметил, что сначала следует "завоевать господство в воздухе", чего можно добиться только в случае уничтожения на полуострове вражеских комплексов ПВО.

"Нужно уничтожить ПВО, чтобы можно было с воздуха уже ударить по наземным объектам. Около 150 стационарных пунктов есть в Крыму, и Керченский мост один из них. И для того, чтобы до него добраться, нужно отличить систему ПВО — этим, в частности, занимается разведка", — добавил Роман Свитан.

По его словам, если ВСУ ударят по Крымскому мосту, то россиянам будет перекрыт путь поставки военной продукции в Крым, Херсонскую и Запорожскую области.

"Поскольку около 70% всей военной амуниции поставляется по железной дороге, россияне, понимая, что Крымский мост будет выведен из строя, сейчас строят железную дорогу из Ростова на Донбасс. Но до Кальмиусского моста даже HIMARS достанут, и ему или Storm Shadow придется перерезать красную ленту", — сказал эксперт.

Когда следует начинать освобождение Донбасса

Свитан заявил, что сначала нужно убрать военных, затем вывезти гражданских россиян из Крыма. И уже после начинать деоккупацию Донбасса.

"Если мы сейчас основные силы бросим на Донбасс, россияне выйдут из Крыма и ударят нам в спину", — добавил он.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации подразделения специального назначения "Артан", которое высадилось на западном побережье Крымского полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенное сражение с российскими оккупантами.

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