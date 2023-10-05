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У ГУР розповіли деталі спецоперації "Артану" в Криму

5 жовтня 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР розповіли деталі спецоперації "Артану" в Криму
Розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.

Про це повідомляє ГУР МО.

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Спецоперація підрозділу "Артан"

Українські розвідники завдали російським загарбникам значних втрат.

У ГУР МО розповіли, що на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму бійці "Артану" провели бій на морі. Ворог спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації. 

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України  на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій", ― наголосив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Нагадаємо, відомо, що 22 серпня цього року поблизу острова Зміїний, що у Чорному морі, відбувся бій між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком. Операцію проводив спеціальний підрозділ ГУР МО "Артан".

Також ми писали, що спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму. Бійці завдали удару по військах окупантів на півострові.

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