Військовий аналітик заявив, що Крим не захищений системами ППО
Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що тимчасово окупований Крим не захищений системами протиповітряної оборони. За його словами, українські військові можуть й далі вражати цілі.
Про це Євген Дикий сказав в ефірі телемарафону.
Росіяни не захистили Крим
"Якось менш поміченим пройшов удар по мису Фіолент. Але справа в тому, що там розташовувалась єдина частина РЕБ Чорноморського флоту РФ", — каже Дикий.
За його словами, вона мала прикривати Крим від морських та повітряних дронів, які б заходили з боку відкритого моря.
Військовий аналітик наголосив, що все, що можуть зробити російські окупанти зараз — це притягнути комплекс "Оса", щоб компенсувати втрату РЕБ.
Нагадаємо, останнім часом Україна посилила ракетні й безпілотні атаки на незаконно окупований Росією Крим. Все це є частиною більшої стратегії Києва.
Також ми писали, що партизани кримського руху "АТЕШ" відстежують переміщення російських систем ППО. Вони вже знають нові координати базування ворожого Панцир-С1.
Додамо, у мережі з'явилася фотографія зруйнованої в Севастополі будівлі штабу Чорноморського флоту Росії. Її було знищено за допомогою переданих Україні британських крилатих ракет Storm Shadow.