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Військовий аналітик заявив, що Крим не захищений системами ППО

1 жовтня 2023 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий аналітик заявив, що Крим не захищений системами ППО
Дим внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму. Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що тимчасово окупований Крим не захищений системами протиповітряної оборони. За його словами, українські військові можуть й далі вражати цілі.

Про це Євген Дикий сказав в ефірі телемарафону.

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"Якось менш поміченим пройшов удар по мису Фіолент. Але справа в тому, що там розташовувалась єдина частина РЕБ Чорноморського флоту РФ", — каже Дикий.

За його словами, вона мала прикривати Крим від морських та повітряних дронів, які б заходили з боку відкритого моря. 

Військовий аналітик наголосив, що все, що можуть зробити російські окупанти зараз — це притягнути комплекс "Оса", щоб компенсувати втрату РЕБ.

Нагадаємо, останнім часом Україна посилила ракетні й безпілотні атаки на незаконно окупований Росією Крим. Все це є частиною більшої стратегії Києва.

Також ми писали, що партизани кримського руху "АТЕШ" відстежують переміщення російських систем ППО. Вони вже знають нові координати базування ворожого Панцир-С1.

Додамо, у мережі з'явилася фотографія зруйнованої в Севастополі будівлі штабу Чорноморського флоту Росії. Її було знищено за допомогою переданих Україні британських крилатих ракет Storm Shadow.

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