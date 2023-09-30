Ворог у Криму переміщує ППО: партизани знають куди

Ворожа ППО у Криму. Фото: АТЕШ

Партизани кримського руху "АТЕШ" відстежують переміщення російських систем ППО. Вони вже знають нові координати базування ворожого Панцир-С1.

Про це вони написали на своїй сторінці у Telegram.

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Партизани повідомляють, що росіяни зняли свій Панцир-С1 на виїзді з Феодосії у бік Степове та поставили на місцевій нафтобазі. Через постійні "бавовни" на нафтобазах і значні проблеми з паливом, вони хочуть хоч якось їх зберегти.

Нагадаємо, українськое підпілля у тимчасово окупованому Луганську ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани постійно там ведуть розвідку.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє, що луганським підпільникам вдалося ліквідувати місцеві патрулі ворога.