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Ворог у Криму переміщує ППО: партизани знають куди

30 вересня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог у Криму переміщує ППО: партизани знають куди
Ворожа ППО у Криму. Фото: АТЕШ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Партизани кримського руху "АТЕШ" відстежують переміщення російських систем ППО. Вони вже знають нові координати базування ворожого Панцир-С1.

Про це вони написали на своїй сторінці у Telegram.

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Партизани повідомляють, що росіяни зняли свій Панцир-С1 на виїзді з Феодосії у бік Степове та поставили на місцевій нафтобазі. Через постійні "бавовни" на нафтобазах і значні проблеми з паливом, вони хочуть хоч якось їх зберегти.

Повідомлення партизанів у Криму

Нагадаємо, українськое підпілля у тимчасово окупованому Луганську ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани постійно там ведуть розвідку.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє, що луганським підпільникам вдалося ліквідувати місцеві патрулі ворога.

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