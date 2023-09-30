Враг в Крыму перемещает ПВО: партизаны знают куда

Вражеская ПВО в Крыму. Фото: АТЕШ

Партизаны крымского движения "АТЕШ" отслеживают перемещение российских систем ПВО. Они знают новые координаты базирования вражеского Панцирь-С1.

Об этом они написали на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Оккупанты в Крыму перемещают ПВО

Партизаны сообщают, что россияне сняли свой Панцирь-С1 на выезде из Феодосии в сторону Степной и поставили на местной нефтебазе. Из-за постоянных "хлопков" на нефтебазах и значительных проблем с топливом, они хотят хоть как-то их сохранить.

Напомним, украинское подполье во временно оккупированном Луганске ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны там постоянно ведут разведку.

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает, что луганским подпольщикам удалось ликвидировать местные патрули врага.