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Враг в Крыму перемещает ПВО: партизаны знают куда

30 сентября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг в Крыму перемещает ПВО: партизаны знают куда
Вражеская ПВО в Крыму. Фото: АТЕШ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Партизаны крымского движения "АТЕШ" отслеживают перемещение российских систем ПВО. Они знают новые координаты базирования вражеского Панцирь-С1.

Об этом они написали на своей странице в Telegram.

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Партизаны сообщают, что россияне сняли свой Панцирь-С1 на выезде из Феодосии в сторону Степной и поставили на местной нефтебазе. Из-за постоянных "хлопков" на нефтебазах и значительных проблем с топливом, они хотят хоть как-то их сохранить.

Сообщения партизан в Крыму

Напомним, украинское подполье во временно оккупированном Луганске ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны там постоянно ведут разведку.

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает, что луганским подпольщикам удалось ликвидировать местные патрули врага.

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