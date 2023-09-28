Панічні настрої в Криму зростають, — Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: fakty.ua

У Криму в росіян тільки посилюватимуться панічні настрої. Півострів поступово береться під ключовий вогневий контроль із боку України.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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"Панічні настрої — це складне питання. РФ пожиттєво знаходиться у панічних настроях. Тому вони всім погрожують. Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися", — розповів Подоляк.

Радник керівника ОП також наголосив, що для збільшення цих панічних настроїв Україна повинна збільшити інтенсивність вогневого впливу на півострові. Загалом, Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль із боку України.

"Росіяни наразі у Криму живуть під очікуванням атак, під сиренами і розуміють, що Крим є територією величезної небезпеки для них і що повітряний простір ними вже не так потужно контролюється", — заявив Подоляк.

За його словами, паніки росіянам наганяє ще й те, що у них немає залізничного, наприклад сполучення через такі міста, як Мелітополь, Бердянськ тощо, до Ростовської області.

Також одне із найважливіших стратегічних завдань для України — перерізати ключовий напрямок забезпечення російського окупаційного угруповання. Тобто, як пояснив радник керівника ОП, йдеться про те, щоб взяти під вогневий контроль, зокрема, Керченську протоку і знищити величезну складську інфраструктуру.

Нагадаємо, що нещодавня операція Сил безпеки та оборони України "Крабова пастка" у Севастополі продовжує давати плоди. Так, після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ, обстановка у Криму для російських окупантів гнітюча.