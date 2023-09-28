Панические настроения в Крыму растут, — Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: fakty.ua

В Крыму у россиян будут только усиливаться панические настроения. Полуостров постепенно берется под ключевой контроль со стороны Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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"Панические настроения — это сложный вопрос. РФ пожизненно находится в панических настроениях. Поэтому они всем угрожают. Чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас зайдем куда-то, что-то будем делать и так далее. И эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться", — рассказал Подоляк.

Советник руководителя ОП также подчеркнул, что для увеличения этих панических настроений, Украина должна увеличить интенсивность огневого воздействия на полуострове. В целом Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины.

"Россияне в настоящее время в Крыму живут под ожиданием атак, под сиренами и понимают, что Крым является территорией огромной опасности для них и что воздушное пространство ими уже не так мощно контролируется", — заявил Подоляк.

По его словам, паники россиянам нагоняет еще и то, что у них нет железнодорожного, например, сообщения через такие города, как Мелитополь, Бердянск и т.д., в Ростовскую область.

Также одна из важнейших стратегических задач для Украины — перерезать ключевое направление обеспечения российской оккупационной группировки. То есть, как пояснил советник руководителя ОП, речь идет о том, чтобы взять под огневой контроль, в частности, Керченский пролив и уничтожить огромную складскую инфраструктуру.

Напомним, что недавняя операция Сил безопасности и обороны Украины "Крабовая ловушка" в Севастополе продолжает приносить плоды. Так, после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ, обстановка в Крыму для российских оккупантов удручающая.