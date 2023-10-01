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Военный аналитик заявил, что Крым не защищен системами ПВО

1 октября 2023 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный аналитик заявил, что Крым не защищен системами ПВО
Дым в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Крыму. Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что временно оккупированный Крым не защищен системами противовоздушной обороны. По его словам, украинские военные могут и дальше поражать цели.

Об этом Евгений Дикий сказал в эфире телемарафона.

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"Как-то менее замеченным прошел удар по мысу Фиолент. Но дело в том, что там располагалась единственная часть РЭБ Черноморского флота РФ", — говорит Дикий.

По его словам, она должна была прикрывать Крым от морских и воздушных дронов, которые бы заходили со стороны открытого моря.

Военный аналитик подчеркнул, что все, что могут сделать российские оккупанты сейчас, — это притянуть комплекс "Оса", чтобы компенсировать потерю РЭБ.

Напомним, в последнее время Украина усилила ракетные и беспилотные атаки на незаконно оккупированный Россией Крым. Все это часть большей стратегии Киева.

Также мы писали, что партизаны крымского движения "АТЕШ" отслеживают перемещение российских систем ПВО. Они знают новые координаты базирования вражеского Панцирь-С1.

Добавим, в сети появилась фотография разрушенного в Севастополе здания штаба Черноморского флота России. Оно было уничтожено с помощью переданных Украине британских крылатых ракет Storm Shadow.

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