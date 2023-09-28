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Росіяни показали фото зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту

28 вересня 2023 21:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни показали фото зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту
Зруйнована будівля штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Фото: Moscow Times
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережі з'явилася фотографія зруйнованої в Севастополі будівлі штабу Чорноморського флоту Росії. Її було знищено за допомогою переданих Україні британських крилатих ракет Storm Shadow.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що з будівлею

На опублікованому знімку, зробленому з близької відстані, видно, що в будівлі зруйновані дах і перекриття. За повідомленням, масштаби руйнувань російські військові "експерти" визначали, орієнтуючись на супутникові знімки.

Руйнування будівлі штабу ЧФ РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що раніше ЗСУ поцілили в штаб Чорноморського флоту ракетою Storm Shadow. Ракета проломила стелю і зруйнувала інтер'єр. Тоді ж стало відомо, що в будівлі перебував командувач флотом Віктор Соколов, який був там з іншими генералами. А за повідомленням російського партизанського руху "Атеш", ЗС РФ почали пускати чутки, ніби Соколов вступив у змову із ЗСУ. 

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