Повітряна тривога у Криму 25 вересня ввечері: у Севастополі прогриміли вибухи

В окупованому Севастополі повітряна тривога: у місті лунають вибухи
25 вересня 2023 21:13
оновлено: 21:53
Пуски ракет. Фото: російські ЗМІ
У тимчасово окупованому Севастополі увечері 25 вересня прогриміли вибухи. Перед цим в місті було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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У Севастополі увімкнули сирени, а місцевих жителів попереджають про ракетну загрозу.
Також у мережі з'явилось відео із Севастополя.
Жителі міста повідомляють про роботу ППО.
Глава окупаційної влади Криму Михайло Развожаєв заявив про відбиття ракетної атаки.
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