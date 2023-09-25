Повітряна тривога у Криму 25 вересня ввечері: у Севастополі прогриміли вибухи

Пуски ракет. Фото: російські ЗМІ

У тимчасово окупованому Севастополі увечері 25 вересня прогриміли вибухи. Перед цим в місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У Севастополі увімкнули сирени, а місцевих жителів попереджають про ракетну загрозу.

Також у мережі з'явилось відео із Севастополя.

Жителі міста повідомляють про роботу ППО.

Глава окупаційної влади Криму Михайло Развожаєв заявив про відбиття ракетної атаки.

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