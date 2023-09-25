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В окупованому Севастополі повітряна тривога: у місті лунають вибухи

25 вересня 2023 21:13
оновлено: 21:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога у Криму 25 вересня ввечері: у Севастополі прогриміли вибухи
Пуски ракет. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У тимчасово окупованому Севастополі увечері 25 вересня прогриміли вибухи. Перед цим в місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Повітряна тривога та вибухи у Севастополі

У Севастополі увімкнули сирени, а місцевих жителів попереджають про ракетну загрозу. 

Також у мережі з'явилось відео із Севастополя. 

Жителі міста повідомляють про роботу ППО. 

Глава окупаційної влади Криму Михайло Развожаєв заявив про відбиття ракетної атаки. 

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