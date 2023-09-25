Воздушная тревога в Крыму 25 сентября вечером: в Севастополе прогремели взрывы

Пуски ракет. Фото: российские СМИ

Во временно оккупированном Севастополе вечером 25 сентября прогремели взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В Севастополе включили сирены, а местных жителей предупреждают о ракетной угрозе.

Также в сети появилось видео из Севастополя.

Жители города сообщают о работе ПВО.

Глава оккупационных властей Крыма Михаил Развожаев заявил об отражении ракетной атаки.

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