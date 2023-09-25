Воздушная тревога в Крыму 25 сентября вечером: в Севастополе прогремели взрывы

В оккупированном Севастополе воздушная тревога: в городе раздаются взрывы
25 сентября 2023 21:13
обновлено: 21:53
Пуски ракет. Фото: российские СМИ
Во временно оккупированном Севастополе вечером 25 сентября прогремели взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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В Севастополе включили сирены, а местных жителей предупреждают о ракетной угрозе.
Также в сети появилось видео из Севастополя.
Жители города сообщают о работе ПВО.
Глава оккупационных властей Крыма Михаил Развожаев заявил об отражении ракетной атаки.
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