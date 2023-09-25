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В оккупированном Севастополе воздушная тревога: в городе раздаются взрывы

25 сентября 2023 21:13
обновлено: 21:53
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Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога в Крыму 25 сентября вечером: в Севастополе прогремели взрывы
Пуски ракет. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во временно оккупированном Севастополе вечером 25 сентября прогремели взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В Севастополе включили сирены, а местных жителей предупреждают о ракетной угрозе.

Также в сети появилось видео из Севастополя. 

Жители города сообщают о работе ПВО. 

Глава оккупационных властей Крыма Михаил Развожаев заявил об отражении ракетной атаки.

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