Над будівлею штабу Чорноморського флоту РФ у Криму підіймається дим: що відомо

Дим над будівлею штабу Чорноморського флоту РФ у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Сьогодні, 25 вересня, у Севастополі пролунав гучний вибух. Над будівлею штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму підіймається дим.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що глухий звук, який було чути в центрі міста, це нібито запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту Росії.

За його словами, він був здійснений за допомогою контрольованого підриву.

Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.