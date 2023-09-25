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Над будівлею штабу Чорноморського флоту РФ у Криму підіймається дим: що відомо

25 вересня 2023 10:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Над будівлею штабу Чорноморського флоту РФ у Криму підіймається дим: що відомо
Дим над будівлею штабу Чорноморського флоту РФ у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 вересня, у Севастополі пролунав гучний вибух. Над будівлею штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму підіймається дим.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що глухий звук, який було чути в центрі міста, це нібито запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту Росії. 

За його словами, він був здійснений за допомогою контрольованого підриву.

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Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.

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