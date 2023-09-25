Над будівлею штабу Чорноморського флоту РФ у Криму підіймається дим: що відомо
Сьогодні, 25 вересня, у Севастополі пролунав гучний вибух. Над будівлею штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму підіймається дим.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Що відбувається у Севастополі
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що глухий звук, який було чути в центрі міста, це нібито запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту Росії.
За його словами, він був здійснений за допомогою контрольованого підриву.
Нагадаємо, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.
Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.
Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.