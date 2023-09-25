Над зданием штаба Черноморского флота РФ в Крыму поднимается дым: что известно

Дым над зданием штаба Черноморского флота РФ в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Сегодня, 25 сентября, в Севастополе раздался громкий взрыв. Над зданием штаба Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму поднимается дым.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что глухой звук, который был слышен в центре города, это якобы запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота России.

По его словам, он был осуществлен с помощью контролируемого подрыва.

Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Добавим, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.