Над зданием штаба Черноморского флота РФ в Крыму поднимается дым: что известно
Сегодня, 25 сентября, в Севастополе раздался громкий взрыв. Над зданием штаба Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму поднимается дым.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Что происходит в Севастополе
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что глухой звук, который был слышен в центре города, это якобы запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота России.
По его словам, он был осуществлен с помощью контролируемого подрыва.
Напомним, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.
Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.
Добавим, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.