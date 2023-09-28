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Россияне показали фото разрушенного здания штаба Черноморского флота

28 сентября 2023 21:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне показали фото разрушенного здания штаба Черноморского флота
Разрушенное здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Фото: Moscow Times
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сети появилась фотография разрушенного в Севастополе здания штаба Черноморского флота России. Оно было уничтожено с помощью переданных Украине британских крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что со зданием

На опубликованном снимке, сделанном с близкого расстояния, видно, что у здания разрушена крыша и перекрытия. По сообщению, масштабы разрушений российские военные "эксперты" определяли, ориентируясь на спутниковые снимки.

Разрушенное здание штаба ЧФ РФ. Фото: росСМИ

Напомним, что ранее ВСУ попали в штаб Черноморского флота ракетой Storm Shadow. Ракета проломила потолок и разрушила интерьер. Тогда же стало известно, что в здании вместе с другими генералами находился командующий флотом Виктор Соколов. А по сообщению российского партизанского движения "Атеш", ВС РФ начали пускать слухи, будто Соколов вступил в сговор с ВСУ.

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