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"Змова із ЗСУ": окупанти поширюють чутки про атаку на штаб Чорноморського флоту

27 вересня 2023 12:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Змова із ЗСУ": окупанти поширюють чутки про атаку на штаб Чорноморського флоту
Командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що у Кремлі дали розпорядження поширювати чутки про те, що командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов вступив у змову із ЗСУ. Метою цього є нібито знищення свого штабу. 

Про це пише партизанський рух "Атеш".

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Чутки окупантів

Як повідомляє агент "Атеш" із Севастопольської окупаційної адміністрації, було проведено нараду адміністрації із силовими відомствами. На ній обговорювали питання інформаційної політики.

Очільник Севастополя Михайло Развожаєв, якого призначила РФ, розповів про нове розпорядження Кремля. Там доручили поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту Соколов вступив у змову із Силами оборони України для того, щоб знищити свій штаб.

"Такі дії окупантів є додатковим доказом того, що командувача Соколова утилізовано або сильно поранено. Також сумніви викликає віртуальна поява Соколова на нараді з Шойгу", — йдеться у повідомленні. 

Також агенти "Атеш" додають, що після удару по штабу Чорноморського флоту на місце події прибули щонайменше 25 машин швидкої допомоги. Медики виносили з будівлі мішки з тілами. Свідками цього стало безліч місцевих мешканців. 

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Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, Збройним силам України вдалось завдати влучного удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. 

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