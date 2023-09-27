"Заговор с ВСУ": оккупанты распространяют слухи об атаке на штаб Черноморского флота

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Фото: росСМИ

Стало известно, что в Кремле распорядились распространять слухи о том, что командующий Черноморским флотом Виктор Соколов вступил в сговор с ВСУ. Целью этого является якобы уничтожение своего штаба.

Об этом пишет партизанское движение "Атеш".

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Слухи оккупантов

Как сообщает агент "Атеш" из Севастопольской оккупационной администрации, было проведено совещание администрации с силовыми ведомствами. На нем обсуждались вопросы информационной политики.

Глава Севастополя Михаил Развожаев, назначенный РФ, рассказал о новом распоряжении Кремля. Там поручили распространять слухи, что командующий Черноморским флотом Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для того, чтобы уничтожить свой штаб.

"Такие действия оккупантов являются дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Также сомнения вызывает виртуальное появление Соколова на совещании с Шойгу", — говорится в сообщении.

Также агенты "Атеш" добавляют, что после удара по штабу Черноморского флота на место происшествия прибыли по меньшей мере 25 машин скорой помощи. Медики выносили из здания мешки с телами. Свидетелями этого стало множество местных жителей.

Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, Вооруженным силам Украины удалось нанести точный удар по штабу Черноморского флота РФ. В результате атаки погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Добавим, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России.