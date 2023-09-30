Своїми діями Україна демонструє свою мету — повернути Крим, — Bloomberg

Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, 22 вересня 2023 року. Фото: скриншот

Останнім часом Україна посилила ракетні й безпілотні атаки на незаконно окупований Росією Крим. Все це є частиною більшої стратегії Києва.

Про це пише видання Bloomberg.

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Мета Києва — повернути Крим

У виданні зазначають, що після ліквідації передових систем протиповітряної оборони, які захищали півострів, Україна застосувала крилаті ракети та безпілотники для знищення кораблів і штабу Чорноморського флоту Росії та відбила бурові платформи, які використовувалися для радіолокаційної діяльності.

"Посилення атак підкреслює прогрес України в поступовому погіршенні військових зусиль Росії — і є нагадуванням про ширшу стратегічну мету країни, яка перебуває у війні, — повернути Чорноморський півострів, який Москва незаконно анексувала в 2014 році", — пишуть оглядачі видання.

Водночас один зі співрозмовників агентства вважає, що навряд чи цього року Україна зможе повернути Крим. Але атаки по півострову допомагають у контрнаступі.

Нагадаємо, близько 9 вечора 29 вересня росіяни здійснили запуск кількох груп БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Повітряної тривоги в Україні не оголошено.