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Своїми діями Україна демонструє свою мету — повернути Крим, — Bloomberg

30 вересня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Своїми діями Україна демонструє свою мету — повернути Крим, — Bloomberg
Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, 22 вересня 2023 року. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Останнім часом Україна посилила ракетні й безпілотні атаки на незаконно окупований Росією Крим. Все це є частиною більшої стратегії Києва.

Про це пише видання Bloomberg.

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У виданні зазначають, що після ліквідації передових систем протиповітряної оборони, які захищали півострів, Україна застосувала крилаті ракети та безпілотники для знищення кораблів і штабу Чорноморського флоту Росії та відбила бурові платформи, які використовувалися для радіолокаційної діяльності.

"Посилення атак підкреслює прогрес України в поступовому погіршенні військових зусиль Росії — і є нагадуванням про ширшу стратегічну мету країни, яка перебуває у війні, — повернути Чорноморський півострів, який Москва незаконно анексувала в 2014 році", — пишуть оглядачі видання.

Водночас один зі співрозмовників агентства вважає, що навряд чи цього року Україна зможе повернути Крим. Але атаки по півострову допомагають у контрнаступі.

Нагадаємо, близько 9 вечора 29 вересня росіяни здійснили запуск кількох груп БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Повітряної тривоги в Україні не оголошено.

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