Окупанти здійснили запуск кількох груп "шахедів" з Криму

Запуск "шахедів". Ілюстративне фото: google.com

Росіяни здійснили запуск кількох груп БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Наразі повітряної тривоги в Україні не оголошено.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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У відомстві закликають слідкувати за новинами, адже є загроза застосування ворогом цих дронів.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Слідкуйте за повідомленнями. При оголошенні повітряної тривоги — прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Виробництво БпЛА

Раніше представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик зазначав, що російські окупанти намагаються налагодити масове виробництво безпілотників типу Shahed. Про це свідчать останні "модифікації" БпЛА.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував чергову атаку окупантів. За його словами, останні обстріли говорять про те, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.