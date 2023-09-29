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Оккупанты осуществили запуск нескольких групп "шахедов" из Крыма

29 сентября 2023 20:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты осуществили запуск нескольких групп "шахедов" из Крыма
Запуск "шахедов". Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне осуществили запуск нескольких групп БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым). В настоящее время воздушная тревога в Украине не объявлена.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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В ведомстве призывают следить за новостями, ведь есть угроза применения врагом этих дронов.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым). Следите за сообщениями. При объявлении воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

шахеды
Скриншот сообщения

Производство БпЛА

Ранее представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык отмечал, что российские оккупанты пытаются наладить массовое производство беспилотников типа Shahed. Об этом свидетельствуют последние "модификации" БпЛА.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал очередную атаку оккупантов. По его словам, последние обстрелы говорят о том, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.

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