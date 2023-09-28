Ворог більш інтенсивно почав застосовувати "шахеди", — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував чергову нічну атаку окупантів. За його словами, останні обстріли говорять про те, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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Атака безпілотниками

За словами Ігната, сьогодні вночі Росія використала для удару по Україні не рекордну кількість БпЛА, однак атака була досить потужна.

"Цієї ночі не рекордна кількість безпілотників була, бувало й більше, але 44 — це близько півсотні і це досить потужна атака. 34 знищено", — сказав він.

Він розповів, що наразі ворог має можливість виготовляти і власну продукцію. За його словами, безпілотники оперативно-тактичного рівня, які були під час останньої атаки РФ, є "дуже небезпечною річчю".

"Ми розуміємо, що вони фактично "висять" цілодобово на лінії бойового зіткнення і навіть в тилу. Мається на увазі, міста Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Там часто спостерігаються БпЛА. Це малошвидкісна, малопомітна та малорозмірна. Дуже важко їх знищувати, небезпека від них дуже серйозна, тому що потім до того БпЛА може прилетіти Ланцет", — сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що не виключено, що ворог атакуватиме й енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, протягом ночі ворог здійснив атаку по південних та центральних регіонах України. Окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку, з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та миса Чауда (окупований Крим).

Також ми писали, що у ніч проти 28 вересня росіяни атакували безпілотниками Кіровоградську область. Частину ворожих цілей знищили Сили ППО, однак є влучання.