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Враг более интенсивно начал применять "шахеды", — Игнат

28 сентября 2023 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Враг более интенсивно начал применять "шахеды", — Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал очередную ночную атаку оккупантов. По его словам, последние обстрелы говорят о том, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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Атака беспилотниками

По словам Игната, сегодня ночью Россия использовала для удара по Украине не рекордное количество БпЛА, однако атака была достаточно мощной.

"Этой ночью не рекордное количество беспилотников было, бывало и больше, но 44 — это около полусотни и это достаточно мощная атака. 34 уничтожены", — сказал он.

Он рассказал, что в настоящее время враг имеет возможность производить и собственную продукцию. По его словам, беспилотники оперативно-тактического уровня, которые были во время последней атаки РФ, "очень опасная вещь".

"Мы понимаем, что они фактически "висят" круглосуточно на линии боевого соприкосновения и даже в тылу. Имеется в виду, города Кривой Рог, Днепр, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Там часто наблюдаются БпЛА. Это малоскоростная, малозаметная и малоразмерная. Очень трудно их уничтожать, опасность от них очень серьезная, потому что потом к тому БпЛА может прилететь Ланцет", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что не исключено, что враг будет атаковать и энергетическую инфраструктуру.

Напомним, в течение ночи враг совершил атаку по южным и центральным регионам Украины. Оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления, из района Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Также мы писали, что в ночь на 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область. Часть вражеских целей уничтожили Силы ПВО, однако есть попадания.

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