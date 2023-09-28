Враг более интенсивно начал применять "шахеды", — Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал очередную ночную атаку оккупантов. По его словам, последние обстрелы говорят о том, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.
Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.
Атака беспилотниками
По словам Игната, сегодня ночью Россия использовала для удара по Украине не рекордное количество БпЛА, однако атака была достаточно мощной.
"Этой ночью не рекордное количество беспилотников было, бывало и больше, но 44 — это около полусотни и это достаточно мощная атака. 34 уничтожены", — сказал он.
Он рассказал, что в настоящее время враг имеет возможность производить и собственную продукцию. По его словам, беспилотники оперативно-тактического уровня, которые были во время последней атаки РФ, "очень опасная вещь".
"Мы понимаем, что они фактически "висят" круглосуточно на линии боевого соприкосновения и даже в тылу. Имеется в виду, города Кривой Рог, Днепр, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Там часто наблюдаются БпЛА. Это малоскоростная, малозаметная и малоразмерная. Очень трудно их уничтожать, опасность от них очень серьезная, потому что потом к тому БпЛА может прилететь Ланцет", — сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что не исключено, что враг будет атаковать и энергетическую инфраструктуру.
Напомним, в течение ночи враг совершил атаку по южным и центральным регионам Украины. Оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления, из района Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).
Также мы писали, что в ночь на 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область. Часть вражеских целей уничтожили Силы ПВО, однако есть попадания.