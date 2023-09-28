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Військові аналітики вважають, що РФ намагається налагодити масове виробництво "шахедів"

28 вересня 2023 13:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові аналітики вважають, що РФ намагається налагодити масове виробництво "шахедів"
Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ капітан Андрій Рудик. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти намагаються налагодити масове виробництво безпілотників типу Shahed. Про це свідчать останні "модифікації" БпЛА.

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик

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"Ми не виключаємо факт того, що Російська Федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим", — зазначив Рудик.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ капітан Андрій Рудик
Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ капітан Андрій Рудик та уламки зброї РФ. Фото: t.me/militarymediacenter

За його словами, серед змін у конструкції безпілотника  аналітики Центру фіксують: 

  • принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок; 
  • заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550); 
  • модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни); 
  • використання нового сервоприводу KST X30-12-165;
  • використання блоку "Комета" російського виробництва у системі навігації.

Рудик наголосив, що новий Shahed 136/"Герань-2" принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, а відмінності мають косметичний характер і обумовлені прагненням здешевлення виробництва.

"До того ж  спроби такого "імпортозаміщення" свідчать про дієвість міжнародних санкцій", — додав він.

Уламки "шахеда"
Уламки "шахеда". Фото: t.me/militarymediacenter
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Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував чергову нічну атаку окупантів. За його словами, останні обстріли говорять про те, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.

Також ми писали, у мережу просочилися кадри з іранського пропагандистського фільму, в якому засвітилися декілька модифікацій для дрона-камікадзе Shahed-136. Наразі їх активно застосовує Росія.

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